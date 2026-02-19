Спасут от температуры, боли и аллергии: эксперты перечислили минимальный набор для дома

По мнению специалистов, ревизия раз в полгода — это возможность своевременно обнаружить просроченные лекарства, которые необходимо выбросить, а также пополнить запасы важных препаратов. К таким относят перевязочные материалы: марлевые салфетки, стерильные бинты разных размеров, лейкопластырь.

По данным экспертов, в аптечке россиян должны находиться также такие лекарства: жаропонижающие и обезболивающие средства, лекарства от расстройства желудка, противоаллергические препараты, антисептик для обработки ран и ссадин, термометр для контроля температуры.

Эксперты отметили, что некоторые препараты может прописать лечащий врач. Они также всегда должны быть в свободном доступе у пациента дома. Препараты рекомендовано хранить в целых упаковках, обращая внимания на дату изготовления и срок годности.

«Только такая аптечка сможет реально помочь в экстренной ситуации», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ранее токсиколог Сиворонов высказал мнение, что человечество может вернуться в эпоху до 1928 года, когда люди умирали от любой царапины.