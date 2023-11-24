«Спать не могу - страшно»: Задержан мужчина, который нападал на женщин в Альметьевске

Три местные жительницы Альметьевска обратились в полицию. На каждую из них в разных районах города напал неизвестный мужчина, который в людных местах и иногда при наличии свидетелей забирал у потерпевших деньги, телефон и другие личные вещи. Сотрудники полиции сообщили о задержании мужчины, которого подозревают в нападении на женщин, пишет интернет-портал KazanFirst

Задержанный ранее отбывал наказание за совершенные преступления: кражи и разбой. Ему 32 года. На поиски ушло несколько дней, сообщили в МВД России по району. Сотрудники правоохранительных органов нашли похищенные предметы. Теперь жителей города просят обратиться, если они также пострадали от рук преступника.

Так, на одну из женщин мужчина напал, когда она вышла на прогулку с ребенком. Он угрожал, что в кармане прячет нож и может убить ее. Сначала требовал отдать деньги. Когда понял, что их у прохожей нет, велел отдать свой телефон. От страха жительница Альметьевска боялась даже крикнуть. Людей рядом не было.

«Так что, кызлар, будьте аккуратны. Без надобности вообще никуда не выходите! Оказывается, он не только ночью, но и днем гуляет. Ночью спать не могу - страшно. В туалет выходить не могу - страшно», - рассказала в интернет-мессенджере горожанка.

Женщина испугалась настолько сильно, что ночью боится даже сходить в туалет. Она предупредила остальных горожан об опасности. На другую потерпевшую мужчина напал посреди белого дня. Свидетелями стали многие горожане, которые не смогли препятствовать его действиям.