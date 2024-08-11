Автор материала, профессор Марк Галеотти считает, что прошлые попытки прорыва ВСУ на территорию Российской Федерации — это пиар-акции. Военные проникали на территорию, делали несколько селфи и поспешно покидали ее. После Киев мог демонстрировать пересечение границы как свою победу и мощь.

Атака на Курскую область отличается от пиар-акций. В ней принимают участие военнослужащие Украины из различных бригад, оснащенных боевыми бронированными машинами Stryker американского производства. Киев поставил цель — удержать территорию РФ, пусть даже на незначительный период времени.

Автор уверен, что цель не принесет желаемого результата. Во-первых, Москва имеет необходимые резервы, чтобы вернуть контроль над своей территорией. Во-вторых, во время атак гибнут украинские военные и уничтожается техника. Впоследствии Украине не хватит личного состава и вооружения для защиты своих земель. Тем более, что Армия России, несмотря на атаки в Курской области, уверенно лидирует на территориях новых регионов.

Автор предполагает, что Украина начала операцию исключительно из-за газовой трубы, расположенной в регионе и питающей Европу.

«Украина зарабатывает более 600 миллионов фунтов стерлингов в год на транзитных сборах по соглашению, срок действия которого истекает в конце этого года. Контроль над Суджей, дающий Украине право включать и отключать подачу газа, можно рассматривать как мощный символ ее продолжающегося влияния и необходимости относиться к ней серьезно», — сообщил профессор, глава консалтинговой компании Mayak Intelligence Марк Галеотти.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области Смирнов поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию населения.