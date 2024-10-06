Спецборт сел во «Внуково 2» после сообщений о возвращении посла Антонова из США

В Москве приземлился спецборт. СМИ видят в данном сообщении связь с новостью о том, что командировка посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова завершена, сообщили РИА Новости.

В воскресенье, 6 октября, спецборт приземлился во «Внуково 2». В субботу, 5 октября, поступила информация о завершении командировки посла Антонова в США. В МИД РФ агентству сообщили, что дипломат вернется в Россию спецрейсом.

Собеседник ТАСС подтвердил данное предположение. Он располагает информацией, что посол вернулся в Москву. Борт успешно приземлился в столичном аэропорту.

«Прибыл в Москву», — подтвердил собеседник агентства.

Антонов на протяжении последних семи лет выполнял рабочие обязанности в должности главы диппредставительства РФ в Вашингтоне. За этот период времени отношения между Россией и США видоизменялись, периодически достигая критических точек. Все это время Антонов успешно руководил работой российского посольства в США. В настоящее время между странами также сложились достаточно сложные взаимоотношения. Антонов в разное время занимал различные руководящие должности.

Ранее сообщалось, что посол Сирии опроверг информацию о присоединении к БРИКС.