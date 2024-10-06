Посол Сирии опроверг информацию о присоединении к БРИКС

Сирия еще ведет переговоры о вступлении в БРИКС, заявил посол Сирийской Арабской Республики в России Башар Джаафари, сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал информацию о подаче заявки на вступлении в БРИКС. Джаафари уточнил, что его слова были неверно интерпретированы.

Ранее стало известно о том, что Сирия подала официальный запрос о членстве в БРИКС. Но Джаафари пояснил, что пока этот вопрос еще находится на стадии обсуждения.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о большом количестве заявлений на расширение членства в БРИКС.

Ранее сообщалось о том, что ВВС Израиля атаковали КПП на границе Ливана и Сирии.