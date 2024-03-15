Специалисты МЧС составили алгоритм действий при обнаружении БПЛА

ИА «Бел.Ру» обратилось к сотрудникам МЧС Белгородской области с просьбой предоставить подробный алгоритм действий при обнаружении беспилотника.

В момент приближения беспилотного летательного аппарата человек может находиться:

в здании

Тогда россиянину рекомендовано спуститься на нижний этаж или подвал. Если в здании есть паркинг, то лучше некоторое время провести на его территории.

в квартире

Рекомендовано сразу отойти от окон и сесть на пол в том помещении, где стены считаются несущими. Это может быть коридор, ванная комната, кладовая.

в транспорте

Необходимо выйти из общественного транспорта и направиться в сторону укрытия, паркинга, подземного перехода. Если по близости нет ни одного из перечисленных объектов, то сотрудники МЧС советуют зайти в ближайшее здание и следовать рекомендациям выше. Если проход в здание перекрыт, необходимо быстро уйти от здания и находиться от него примерно в ста метрах.

В случае обнаружения обломков беспилотника прикасаться к ним нельзя. Надо оповестить сотрудников правоохранительных органов по номеру 112 или через приложение «Радар.НФ» (для Android и IOS), чат-бот проекта «Кибердружина» (только IOS).

Ранее мы сообщали, что массовые атаки российских городов украинскими беспилотниками могут закончиться после завершения выборов президента РФ.