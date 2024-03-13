Политолог Баширов: массовые атаки ВСУ беспилотниками прекратятся после выборов в РФ

Политолог Марат Баширов высказал мнение, что после завершения выборов президента в Российской Федерации массовые атаки ВСУ беспилотниками по гражданским объектам прекратятся, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт уточнил, что прекратятся именно массовые атаки, которые были зафиксированы в последние несколько дней в ряде регионов РФ. Не стоит считать, что ВСУ не будут атаковать территорию России беспилотниками. Просто перед выборами президента в РФ Киев хочет психологически запугать россиян. Военной необходимости в запуске столь большого количества дронов по мирным городам нет.

«То, что мы наблюдаем сейчас — это больше психологическое давление. Обычно в первую очередь должны поражаться военные цели, а мы видим откровенную атаку на гражданские объекты. Именно поэтому я связываю это с выборами», — отмечает Марат Баширов.

ПВО сбивают беспилотники. Грохот пугает мирных людей. После работы ПВО осколки сбитых дронов могут нанести урон инфраструктуре. Горожане также в опасности в этот момент. Политолог Марат Баширов призывал не игнорировать оповещения об опасности и всегда уходить в безопасное место.

«Иметь при себе маленький рюкзачок с вещами первой необходимости. Особенно это важно, если есть дети. Не следует забывать и о домашних животных. На короткое время их можно брать с собой в укрытия», — рассказал собеседник RostovGazeta.

Возможности для применения беспилотников у Украины ограничены. Это не значит, что можно с точностью назвать день, когда атаки закончатся. После выборов однозначно ВСУ сменят тактику, констатирует эксперт. Напомним, выборы пройдут в период с 15 по 17 марта. Кандидатами выступают четыре политика.

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