Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбирать хлеб на полках магазинов

Из-за большого ассортимента хлебобулочных изделий потребителю становится сложно понять, какой вид продукции более полезный. Специалисты пермского Роспотребнадзора рассказали, на какие критерии обращать внимание в первую очередь, сообщает properm.ru .

Среднестатистическому человеку в день можно съесть примерно 250-300 грамм (в одном куске около 30 грамм). Увеличивать или уменьшать дозу стоит, ориентируясь на состояние здоровья и вес.

Самый полезный хлеб – тот, который выпечен из муки грубого помола. Если сравнивать с содержанием витаминов, то больше всего полезных веществ в хлебе из обойной муки. Причина – специальная обработка цельного зерна, после которой из готовой муки тщательно убирают зерновые оболочки.

При выборе товара важно обращать внимание на такие показатели: дата изготовления, внешний вид, состав.

«Внешний вид — неправильная форма изделия может означать применение муки с низким качеством клейковины. Состав — основные ингредиенты указываются после слова «состав». Компоненты, входящие в состав хлеба, указываются в порядке убывания их массовой доли. Стоит выбирать сорта, обогащенные белковыми, растительными и минеральными добавками. Такой продукт может скорректировать возможные огрехи в питании», - пишет издание properm.ru, руководствуясь рекомендациями пермского Роспотребнадзора

Выбрать одновременно полезный и питательный хлеб не выйдет. В первом случае в продукцию добавляют муку, которую менее качественно очищают. Это позволяет сохранить полезные вещества. Питательность обеспечивает высший сорт муки, который такие многоэтапные очистки не проходит.

Стоит отметить, что в последнее время цена на хлеб выросла в некоторых регионах России. Эксперт Владислав Махмудов не исключает искусственное завышение цен участниками рынка.