Специальную комиссию для защиты чести и достоинства учителей создали в российском регионе

И. о. министра образования Самарской области Светлана Тренихина в эфире телеканала ОТВ проинформировала о создании на базе региона специальной комиссии, члены которой будут защищать честь и достоинство преподавательского состава, сообщил tagilcity.ru.

Министр высказала мнение, что иногда учителя сообщают об оскорблениях со стороны школьников или их родителей, получают угрозы или сталкиваются с неаргументированными обвинениями в профнепригодности. У педагогов не настолько большая заработная плата, чтобы они могли обращаться к юристам за консультацией и отстаивать права.

По информации министра, в состав комиссии войдут опытные юристы. Учителю достаточно будет обратиться за помощью, чтобы получить квалифицированную консультацию. Светлана Тренихина рассказала, что в некоторых случаях педагоги нуждаются в защите от третьих лиц. Министр привела реальный пример из недавней практики.

Министр рассказала, что в здании школы проходили ремонтные работы. Конфликт возник между педагогом и строителем.

