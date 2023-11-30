«Специфических симптомов нет»: Врач рассказал, как на ранних стадиях выявить рак легких

Рак легких сложнее всего выявить на ранних стадиях, потому что болезнь протекает без каких-либо явных симптомов. Врач лучевой диагностики Илья Ганчук рассказал, на что стоит обращать внимание в первую очередь, сообщает newizv.ru .

«Главной проблемой диагностики рака легкого является то, что специфических симптомов у него нет. Ранние признаки неспецифичны и часто игнорируются, что усложняет работу», — уточняет эксперт.

Врач призывает обращаться за консультацией, если человек стал сильнее уставать, чувствовать общую слабость. Параллельно могут беспокоить боль в области груди, появляться отдышка, кашель, кровохарканье. Пациент иногда резко худеет, хотя целенаправленно не предпринимает для этого никак мер.

Согласно наблюдениям доктора, кровохарканье и одышку чаще всего испытывают женщины. Мужчин беспокоят боли в груди и кашель, который превращается в хронический. Эксперт отмечает, что чем раньше выявить болезнь, тем больше шансов ее вылечить. Он призывает обращаться в больницу при наличии любого из указанных признаков.

«Нужно немедленно обратиться к врачу. При необходимости врач назначит рентген грудной клетки, компьютерную томографию и биопсию для подтверждения диагноза.»,- отмечает эксперт

Болевые ощущения у раковых пациентов возникают уже тогда, когда опухоль начинает разрастаться. Сначала возникает отдышка, потом боль в области грудной клетки, следом начинается стадия сухого кашля.

Согласно статистическим данным, в зоне риска особенно находятся люди старше 40 лет, которые злоупотребляют спиртными напитками и никотином.