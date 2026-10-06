В Павшинской пойме добавили около 30 парковочных мест по просьбе жителей

ЖКХ

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]

Во дворах домов №11 на Подмосковном бульваре и №7 на улице Игната Титова в Павшинской пойме завершили работы по обновлению территории. Одним из заметных результатов стало появление дополнительных парковочных мест. Заместитель главы городского округа Красногорск Елена Горшкова вместе с жителями проверила, как изменились дворы после благоустройства.

В ходе работ здесь полностью обновили асфальтовое покрытие. При этом специалисты ориентировались не только на запланированный объем работ, но и на предложения жителей, которые они высказывали во время предыдущих встреч.

Одной из наиболее острых проблем оставалась нехватка парковки. В результате во дворе удалось организовать около 30 дополнительных мест для автомобилей.

Во время обхода жители вместе с представителем администрации осмотрели обновленную территорию и обозначили оставшиеся недочеты. В частности, замечания возникли к обустройству понижений. Подрядной организации предстоит устранить их в ближайшее время.

Таким образом, основные работы во дворе уже завершены, а финальные корректировки должны привести территорию в порядок с учетом замечаний жителей.

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Красногорск

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