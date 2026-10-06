После дождя на беговую дорожку: как улитки стали участниками забега в Подмосковье

Жители Электростали, вышедшие на беговую дорожку после дождя, заметили необычных «спортсменов» — несколько виноградных улиток, выползших на покрытие. Это натолкнуло любителей физкультуры на идею: почему бы не провести между моллюсками настоящий забег, сообщил REGIONS.

«Я бегаю на стадионе, пока не стемнело, и с несколькими знакомыми во время передышки заметили множество улиток на дорожке и решили проверить, какая быстрее», — рассказал пенсионер Александр Еремин.

Улиток аккуратно собрали и высадили на стартовую линию. Правда, дальше этого дело не пошло. Насколько далеко участники продвинулись от старта, все ли они вообще тронулись с места и не проигнорировал ли кто-то команду начать движение — организаторы так и не рассказали. Причина проста: улитки практически остались там, где их поставили. Определить победителя не удалось, и, как это часто бывает в подобных состязаниях, верх взяла дружба.

После забега всех моллюсков собрали и вернули в естественную среду обитания — так утверждают очевидцы. Ни одно животное в ходе импровизированных соревнований не пострадало. А сами любители спорта, получив свою порцию зрелища, разошлись по привычным делам: кто-то направился к турнику, кто-то — на футбольное поле.

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