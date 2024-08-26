Спецназовец Щепетнов: арест Дурова может негативно отразиться на ходе СВО

Бывший спецназовец ГРУ Антон Щепетнов рассказал, что арест основателя Telegram Павла Дурова может негативно отразиться на ходе СВО, если западные спецслужбы получат доступ к конфиденциальным перепискам в мессенджере, сообщил novostivolgograda.ru.

Эксперт отметил, что России давно стоило создать собственную защищенную связь, которой бы пользовались исключительно военнослужащие. Военным приходится общаться в Telegram. На протяжении нескольких лет они создают закрытые каналы, где сообщают координаты местности, делятся секретными данными, передают указания командования. Последствия ареста Дурова могут быть самыми непредсказуемыми.

«Как говорят, сейчас арестовали главного «связника» армии», — заявил волгоградский эксперт.

Военный эксперт Щепетнов считает, что вопрос анонимности в телеграм-каналах достаточно спорный. Команда Дурова осознает определенный риск полной свободы. В случае экстренных ситуаций бизнесмен и его команда открывали доступ для силовых структур, чтобы оперативно найти канал террористов или педофилов. Россиянин всегда шел на компромисс, поэтому его арест вызывает особенное удивление.

Эксперт Щепетнов считает, что причина задержания Дурова связана с политикой. Его желание сохранить нейтралитет воспринималась как слабость. В сложные исторические времена важно занять конкретную позицию. Бизнесмену стоило довериться России.

«Дуров просто заигрался в политику. Он гениальный предприниматель, но в современном мире этого мало. Он захотел остаться над схваткой. Ну, вот пожалуйста», — рассказал «НовостиВолгограда.ру» военный эксперт.

Ранее сообщалось, что политолог Сухарь допустил прекращение работы Telegram во всем мире из-за ареста Дурова.