Политолог Сухарь допустил прекращение работы Telegram из-за ареста Дурова

Политолог Александр Сухарь рассказала, что западные спецслужбы хотят контролировать Telegram, в связи с чем связан арест его сооснователя Павла Дурова. Эксперт допускает, что мессенджер прекратит работу, сообщил rostovgazeta.ru.

Если Павла Дурова освободят быстро, значит бизнесмен отдал ключи доступа к мессенджеру. В таком случае на Западе начнут изымать серверы Telegram. Мессенджер станет недоступным для пользователей со всего мира. Не исключено, что ситуация будет развиваться по другому сценарию.

Получив ключ, французы узнают все детали жизни многих людей. Не всем странам это понравится, ведь они окажутся в небезопасном положении. Эти страны вправе объединиться и потребовать от Франции не нарушать право на свободу слова.

Франция передаст информацию Вашингтону и другим партнерам. Западным спецслужбам не важно, о чем переписываются простые люди. Они могут получить различную секретную информацию от сотни миллионов пользователей, занимающих высокопоставленные должности. Параллельно службы будут формировать нужное агрессивно-прозападное мнение о неугодных странах.

Политолог уверен, что все время расследования и судебных тяжб Павел Дуров будет находиться во Франции. Эксперт считает, что владельцу Telegram стоило быть более дальновидным и осторожным, когда он принимал французское гражданство.

«Дело в том, что во Франции у человека может быть несколько гражданств. Но если одно из них французское, то, по законам этой страны, его не имеют права ни передавать, ни депортировать. То есть в любом случае, Павлу придется находиться там», — объясняет собеседник.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров останется под стражей после 28 августа.