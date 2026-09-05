«Активистам все по плечу»: 60 волонтеров из Подмосковья отправились на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбург

Из Московской области в Екатеринбург отправилась команда волонтеров, которым предстоит работать на одном из самых масштабных международных событий этого года. С 11 по 17 сентября они войдут в состав волонтерского корпуса Международного фестиваля молодежи 2026, сообщил телеграм-канал добровольцев.

Грандиозное мероприятие соберет 10 тыс. участников из 191 страны. В течение недели молодые люди со всего мира будут обмениваться опытом, участвовать в дискуссиях, культурных и образовательных программах. Волонтеры из Подмосковья станут неотъемлемой частью этого процесса: они будут помогать в организации, встречать и сопровождать гостей, работать на площадках фестиваля.

От Московской области в команду вошли 60 самых талантливых, активных и ответственных ребят. Отбор был серьезным: кандидаты проходили несколько этапов, демонстрировали знание языков, коммуникативные навыки и умение работать в команде. Активисты с честью выдержали все испытания и доказали, что достойны представлять регион на таком престижном событии.

«Попасть туда было непросто, но нашим-то активистам все по плечу», — отмечено в сообщении.

Организаторы фестиваля и жители региона желают волонтерам удачи, вдохновения и незабываемых впечатлений.

«Ребята, мы в вас ни на секунду не сомневались, потому что волонтеры Подмосковья — самые лучшие! Желаем удачи», — отмечено в сообщении телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошло обучение для амбассадоров «Волонтеров Подмосковья».