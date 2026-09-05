«Давайте не будем смешить страну»: детский тренер защитника ЦСКА ответил на вопрос о заработной плате

Умед Хабибуллоев, воспитавший защитника московского ЦСКА Кирилла Данилова, в разговоре с корреспондентом Sport24 признался , что его доход в сочинской спортивной школе не позволяет покрывать необходимые расходы. Именно поэтому он решил заняться предпринимательством и открыл вместе с семьей кафе с восточной кухней. В беседе с журналистом Александром Муйжнеком тренер рассказал о своей работе, учениках и бизнесе.

В ходе интервью Sport24 выяснилось, что Хабибуллоев уже 14 лет работает в девятой школе и продолжает тренировать детей. Своим нынешним воспитанникам он ставит в пример Кирилла Данилова, который сейчас выступает за ЦСКА. Тренер признался, что только сейчас осознает: эти годы не прошли даром. Вырастить даже одного игрока сборной России — большая удача, которая выпадает далеко не каждому наставнику.

По информации издания, сейчас специалист ведет четыре возрастные группы. На вопрос о зарплате собеседник ответил уклончиво.

«Ай… И говорить не хочу. Давайте не будем смешить страну», — отметил Умед Хабибуллоев.

По словам спикера, если бы доходов от работы в школе хватало, он бы не открывал кафе восточной кухни. Бизнесом он занимается вместе с семьей уже три года и является его владельцем. На вопрос, что приносит больше денег — школа или кафе, тренер ответил, что кафе. Хабибуллоев также рассказал, что не получил никаких выплат за переход воспитанника в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что за полгода реальные зарплаты россиян выросли на 6,5%.