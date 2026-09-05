Путин приказал войскам приостановить удары по Киеву

Москва дала старт трехдневной паузе в ударах по Киеву. Такое решение принято в связи с прибытием в украинскую столицу высокопоставленных представителей Дональда Трампа, сообщил официальный представитель Кремля, передает «Интерфакс» .

Президент России Владимир Путин поручил военным с полуночи 5 сентября и до конца 8 сентября воздержаться от любых атак на Киев. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь идет именно о прекращении ударов по городу, а не о полном прекращении огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В Кремле подчеркнули, что этот шаг носит вынужденный и точечный характер. Пауза в бомбардировках напрямую связана с подготовкой контактов американской делегации в Киеве. Речь идет о встрече с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера. Именно для обеспечения их работы в украинской столице российский лидер распорядился временно свернуть активность авиации и ракетных подразделений в этом секторе.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков подтвердил, что соответствующее указание верховного главнокомандующего уже доведено до командования. При этом представитель Кремля не стал комментировать, будет ли продлен режим «тишины» после завершения переговоров американцев.

Решение Москвы прозвучало на фоне повышенной дипломатической активности вокруг урегулирования конфликта. По информации источников, в ходе визита Уиткоффа и Кушнера планируется обсуждение возможных параметров будущих договоренностей, однако детали повестки пока не раскрываются. Киевская сторона официально не комментирует объявленный Москвой мораторий на удары.