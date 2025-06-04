Спецтехника с изувеченным авто сломалась посреди дороги в пригороде Владивостока

Очевидица рассказала, что движение затруднено из-за поломки спецтехники. Машина перевозила автомобиль, который, предположительно, пострадал вследствие ДТП. У машины разбита передняя часть. Спецтехника остановилась на повороте. Очевидица отметила, что рядом находится островок безопасности. Она выразила сожаление, что у эвакуаторщика не было возможности припарковаться там. Водителям пришлось объезжать спецтранспорт, что стало причиной медленного движения.

«Судя по всему, он сломался внезапно», — предположила очевидица.

По информации издания, сложности с проездом также возникли у водителей в центре Владивостока. Сотрудники водоканала проводят восстановительные работы. Часть дороги перекрыта. Движение в противоположном направлении замедлено. На месте находится спецтехника. Водителей призвали при возможности вносить коррективы в свой привычный маршрут движения. В противном случае увеличивается риск образования большой пробки в центре города. Работы проводят для восстановления водоснабжения в сотни домов.

Ранее сообщалось, что крупное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на МКАД.