Крупное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на МКАД

На 28-м километре МКАД, в районе Бирюлево, произошло массовое ДТП, в котором участвовали восемь транспортных средств. Об этом информировал телеграм-канал Baza.

Согласно опубликованным данным, инцидент начался с того, что водитель автомобиля марки Chevrolet предпринял попытку сменить полосу движения, но внезапно отказался от своего намерения, что и стало отправной точкой для дальнейших событий. В результате необдуманного маневра произошло столкновение с другим автомобилем, после чего Chevrolet потерял контроль и врезался в еще одну машину.

Свидетели утверждают, что за рулем легкового автомобиля находился человек, одетый в полицейскую форму. По словам очевидцев, сразу после столкновения он снял номерные знаки со своего авто. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено, как минимум две полосы перекрыты.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с пострадавшим парализовало трассу Екатеринбург — Тюмень.