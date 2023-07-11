Спикер Совета Федерации: Россия и Китай могут помочь Африке

Валентина Матвиенко считает, что Россия и Китай успешно сотрудничают в ряде сфер и выступают друг для друга надежными парнерами. При этом страны могут объединить усилия и оказать экономическую поддержку Африке.

«Россия и Китай - мы партнеры. Мы можем даже объединять свои усилия и помогать странам Африки в их экономическом и социальном развитии», - высказала мнение Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации считает, что на предстоящем саммите «Россия - Африка» спикеры смогут обсудить ряд актуальных вопросов и создать дорожную карту. В настоящее время важно выяснить, в каких странах Африки люди нуждаются в помощи больше всего, какая именно помощь им необходима. После сбора информации можно будет распределять обязанности, кто из партнеров займется той или иной сферой.