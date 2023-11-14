Списали пенсию и подали в суд: В энергокомпании призвали переоформлять лицевые счета

Пенсионерка из Дзержинского района Волгоградской области продала квартиру еще несколько лет назад. Женщина забыла о необходимости сообщить в «Волгоградэнергосбыт» о закрытии лицевого счета на ее имя.

Переехавшие жильцы не платили деньги за потраченную электроэнергию. На протяжении нескольких лет копился долг. С бывшей собственницы квартиры начали снимать деньги. Ей пришла пенсия, сумма которой была значительно меньше, чем обычно.

Жительница Тракторозаводского района временно проживала в помещении, которое ей выделила местная администрация. Параллельно она занималась оформлением ипотеки. Женщину переселили в другое помещение, но лицевой счет она не закрыла.

Новые жильцы не платили за свет. Компания подала в суд. Так как по документам ответственность за долги несла уже на тот момент переехавшая оттуда женщина, на ее имя пришло уведомление о судебном разбирательстве. Банк сразу заморозил оформление сделки по ипотеке.

В обоих случаях жители смогли вернуть свои деньги. Пенсионерке вернули деньги, которые хотели забрать во время перечисления пенсии. С жительницы сняли обвинения в суде и разморозили ипотечную сделку. В энергокомпании напоминают о важности внесения новых данных в реестр поставщика.

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