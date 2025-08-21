«Спокойствие, это не инопланетяне»: россияне заметили в ночном небе неопознанный летающий объект

Россияне заметили в ночном небе неопознанный летающий объект, о чем активно рассказывали в соцсетях и мессенджерах, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

По информации издания, фото в соцсетях публиковали жители Ноябрьска и Нового Уренгоя. На снимках, размещенных в телеграм-канале «Ноябрьск», можно рассмотреть след в небе: от точки расходятся световые лучи. Полосы яркие и широкие.

По данным канала, жители Татарстана, Пермского края, Урала и Ямала наблюдали космические корабли. Ракета Союз-2.1б вывела на орбиту спутник Бион-М, который пролетел в воздушном пространстве разных регионов РФ. Начальная точка полета — Байконур.

Биологический спутник запущен штатно, сообщил телеграм-канал «Роскосмос». Перед запуском прошла длительная подготовка. Сначала специалисты провели выведение корабля на заданную орбиту. Вскоре его отделение от третьей ступени ракеты было успешно запущено. Ведомство публиковало видео и фото запуска.

По информации издания, цель ракеты — достичь солнечно-синхронную орбиту.

«Спокойствие, это не инопланетяне», — указано в сообщении телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 августа неопознанный объект также пролетел над Челябинской областью.