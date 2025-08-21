Неопознанный объект пролетел над Челябинской областью

Неопознанный объект был замечен в небе над Челябинской областью. Видеозапись произошедшего опубликовало сообщество «STARVISOR | Патруль ночного неба» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи виден светящийся объект, неспешно перемещающийся в небесном пространстве и рассеивающий свет вокруг себя. Яркое тело, замеченное в небе над регионом, имеет вытянутый шлейф и округлую форму в своей передней части.

Ранее сообщалось, что пролетающий над Японией крупный метеор попал на видео.