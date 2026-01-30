Психологи выяснили, как возможность доминировать влияет на сексуальное удовлетворение

Международная группа психологов провела исследование, направленное на изучение факторов, влияющих на качество интимной жизни в парах. Специалисты обнаружили устойчивую связь между ощущением контроля в романтических отношениях и уровнем сексуальной удовлетворенности.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Social and Personal Relationships. Согласно полученным данным, люди, которые чувствуют свою способность влиять на партнера, чаще отмечают высокое сексуальное влечение, уверенность в себе и общее удовлетворение от интимной стороны отношений. Этот эффект является взаимным и наблюдается у обоих партнеров, что в конечном итоге способствует укреплению их эмоциональной связи.

В исследовании приняли участие 147 пар, общее число испытуемых составило 287 человек. Результаты продемонстрировали, что ощущение «власти» в отношениях, под которым ученые понимают способность открыто выражать свои желания и быть услышанным, коррелирует с более насыщенной и гармоничной сексуальной жизнью.

Психологи отмечают, что их работа выявила определенные закономерности, но не установила однозначной причинно-следственной связи. Существует вероятность и обратного влияния: изначально качественная и удовлетворительная интимная жизнь может усиливать у партнеров чувство уверенности и взаимного контроля.

Основной вывод исследования заключается в подчеркивании важности баланса и взаимного учета потребностей для достижения сексуального благополучия в паре. Способность обсуждать желания, находить компромиссы и чувствовать свою значимость для партнера создает прочный фундамент для полноценных и удовлетворяющих отношения.

Ранее мужчине, чья девушка отказалась от секса до свадьбы, дали советы.