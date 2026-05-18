«2,4 млн рублей долга и иски»: звездного стилиста Николая Овечкина потребовали признать банкротом

Звездного стилиста Николая Овечкина потребовали признать банкротом, сообщает Super.ru. Соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы поступило от креативного агентства Zebra Hero. При этом сумма, которую стилист задолжал компании, не раскрывается.

Овечкин работал с популярными звездами: среди них — Светлана Лобода, Zivert (Юлия Зиверт), Анна Асти и многие другие.

Еще год назад Zebra Hero взыскала с Овечкина почти 2,4 млн рублей. По информации источника, Николай должен был создать три образа для рекламного ролика с участием Zivert, включая разработку мудборда, закупку и примерку. За это он получил предоплату в размере 3,3 млн рублей. Затем бюджет сократили до 2,1 млн рублей, и креативное агентство потребовало вернуть переплату и набежавшие проценты. Суд полностью удовлетворил иск компании.

Это далеко не единственный скандал, в котором фигурирует имя Овечкина. В прошлом году Инстасамка обвинила стилиста в обмане на несколько миллионов рублей. Также в суд обращались представители певицы Мари Краймбрери. Ее продюсер Алена Михайлова заявила, что стилист получал деньги за работу, но не выполнял ее должным образом.

