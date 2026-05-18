Выпускников Московской области предупредили о мошеннических схемах перед ЕГЭ

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предостерегает выпускников и их родителей от действий мошенников, активизировавшихся в период подготовки к ЕГЭ. В пресс‐службе ведомства рассказали о новой двухэтапной схеме обмана, нацеленной на выманивание денег у школьников и их семей.

На первом этапе злоумышленники предлагают за определенную сумму «гарантированные» ответы на конкретный вариант ЕГЭ. Для этого они просят выпускников пронести на экзамен мобильный телефон и отправить номер варианта в специальный чат. Однако за день до экзамена вместо обещанных решений жертва получает короткое видео. В нем мошенники ссылаются на ужесточение контроля и заявляют, что передать реальные ответы якобы стало невозможно.

Сразу после этого начинается второй этап обмана. Преступники предлагают «альтернативное» решение проблемы — покупку платных видеокурсов по быстрой подготовке к экзаменам. По сути, это еще одна попытка получить деньги от жертвы. В результате ни экзаменационных ответов, ни качественной подготовки человек не получает — мошенники просто присваивают средства.

Особую опасность такой схемы представляет то, что попытка пронести телефон на ЕГЭ автоматически ведет к аннулированию результатов экзамена. Это не только лишает выпускника шанса получить хорошие баллы, но и может осложнить дальнейшую процедуру сдачи.

