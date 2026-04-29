Мытищинская прокуратура проводит проверку по факту гибели малолетнего ребенка на водном объекте

Вечером 28 апреля 2026 года произошло трагическое происшествие в микрорайоне Пироговский: на участке местности возле дома на улице Речной проезд был обнаружен труп 6‐летнего мальчика. На теле ребенка не выявили признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По предварительной версии, ребенок самостоятельно покинул жилище и направился к близлежащей реке. Оказавшись у воды, он зашел в нее и утонул.

В связи с инцидентом Мытищинская городская прокуратура инициировала всестороннюю проверку. В рамках надзорных мероприятий прокуроры оценят соблюдение требований федерального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение родителями своих обязанностей по обеспечению безопасности ребенка.

Параллельно прокуратура взяла под особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

