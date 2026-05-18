ООО «Меридиан» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 02 июня

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 02.06.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.05.2026 г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Жилое здание (общежитие), общ.пл. 818,9 кв.м., к/н: 50:55:0010287:29, Земельный участок, общ.пл. 2112 +/-16 кв.м., к/н: 50:55:0010290:17, адрес: МО, г. Подольск, пр-зд Авиаторов, д. 10. П.372-М от 29.10.24. Собств: Сусуев А.С-Б. Взыск: ГК «АСВ» - КУ ПАО «Премьер Кредит». Цена: 50 601 520,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru