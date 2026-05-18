Сборная Московской области стала чемпионом первенства России по водному поло среди юношей до 17 лет

Сборная Московской области завоевала золотые медали на первенстве России по водному полу среди юношей до 17 лет. В финальном матче команда уверенно обыграла сборную Татарстана, а бронзовым призером стала команда из Волгограда. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир прошел с 11 по 16 мая 2026 года в Астрахани в рамках федеральной программы «Спорт России» и собрал сильнейшие юношеские команды со всей страны. Соревнования стали важным этапом подготовки спортивного резерва для национальной сборной, ведь водное поло является олимпийским видом спорта: для мужчин оно включено в программу летних Игр с 1900 года, а для женщин — с 2000 года.

В состав победоносной сборной Московской области вошли талантливые спортсмены из 2 спортивных учреждений:

УОР №4 из Чехова: Богдан Аверченко, Денис Аникин, Дмитрий Вигерин, Кирилл Горобец, Денис Джево (капитан), Ярослав Левин, Владимир Пащин, Данил Плотников, Никита Сафронов, Кирилл Сказочкин, Николай Топильский, Артем Шальнев;

СШОР по водным видам спорта (Руза): Иван Косарев, Гарик Манукян и Александр Оленин.

