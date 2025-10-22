«Спорить бессмысленно»: россияне обсуждают цены на смену шин

Жители Владивостока рассказали, что в местных автосервисах начался ажиотаж: записаться на услугу смены шин без длительного ожидания практически невозможно, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, в регионе уже выпал первый снег. Согласно прогнозам метеорологов, жителей региона ожидает суровая зима. В выходные дни 18–19 октября многие автомобилисты решили заменить летние шины на зимние, но записаться в автосервисы практически невозможно. Некоторые автомобилисты рассказали, что обычно ажиотаж начинается в середине ноября. Они были уверены, что, как прежде, одни из первых воспользуются услугами автосервисов.

«Я объехал почти весь город. Везде либо живая очередь до конца дня, либо предварительная запись, которая растянулась до следующих выходных. У некоторых — вплоть до конца октября», — рассказал житель Спасского района.

По информации издания, еще одна претензия автомобилистов связана с подорожанием услуг. Приморцы рассказали, что в одном из автосервисов ажиотаж был такой, что менять шины вышел владелец сервиса. Цены там выросли до 2200 руб. за комплект. Некоторые горожане не исключают, что собственники спекулируют. Однако, узнав стоимость, никто не отказывается. Россияне возмущаются, но ездить на летней шине по гололеду не готовы.

«Сезон есть сезон. Хоть и похоже на спекуляцию, но спорить бессмысленно: все дорожает, а переобувать машину все равно надо — морозы уже наступают на пятки», — делятся приморцы.

Ранее автоэксперт Балабас рассказал, можно ли менять резину на автомобиле самостоятельно.