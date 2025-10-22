Россиянам рассказали, можно ли менять резину на автомобиле самостоятельно

Сезонная замена автомобильной резины становится все более затратной процедурой для российских автовладельцев. Согласно данным Росстата, за последний год услуги шиномонтажа по всей стране подорожали на 22-29%, достигнув в Москве 3280 рублей за полный комплект из четырех колес. Автоэксперт Евгений Балабас утверждает, что единственным эффективным способом экономии остается самостоятельная замена покрышек. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, для этого необходимо иметь два полностью укомплектованных колесных комплекта — летний и зимний, что позволяет избежать ежесезонной балансировки и перебортовки. При среднегодовом пробеге 15-20 тыс. километров срок службы летней резины составляет не менее шести лет, зимней — восьми лет, что делает такое решение экономически оправданным.

Эксперт добавил, что технически процедура замены не требует специальных навыков — достаточно штатного домкрата и баллонного ключа, которые имеются в багажнике каждого автомобиля. Эксперт рекомендует дополнительно приобрести трубу-удлинитель для ослабления возможно затянувшихся болтов. Хранение запасного комплекта не представляет сложности — колеса можно компактно разместить на балконе городской квартиры, предварительно убедившись в достаточном давлении в шинах.

По его мнению, особое внимание следует уделить выбору диаметра дисков. Наименее затратным решением будет приобретение зимних колес минимального размера из допустимых для конкретной модели автомобиля, поскольку большие диски и соответствующие покрышки имеют более высокую стоимость без практических преимуществ. Таким образом, переход на самостоятельное обслуживание позволяет не только существенно сократить финансовые затраты, но и избавляет от необходимости подстраиваться под график работы шиномонтажных сервисов в пиковые периоды.

