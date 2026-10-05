Спрей-розы и LED-свет: в Раменском запустили новый тепличный блок площадью три гектара

Подмосковное Раменское наращивает цветочные мощности. Здесь стартовал запуск нового тепличного блока — его площадь достигает почти трех гектаров. На объекте кипят пусконаладочные работы: автоматика еще настраивается, помещения приводят в порядок, готовят к работе в полную силу. Но часть теплицы уже живет: на готовом участке высадили молодые розы, сообщил REGIONS.

Главная ставка нового блока — спрей-розы. Это многоголовые сорта, с которыми в Раменском прежде не работали. Их отличие в том, что один стебель несет сразу несколько бутонов.

На что это повлияет? Сегодня предприятие выпускает порядка 2 млн роз в месяц. Когда новый блок выйдет на проектную мощность, объем прибавит еще 350–400 тыс. цветов ежемесячно. А в пиковые периоды спроса суммарный показатель может дойти до 2,5 млн роз.

Строительство сопровождалось модернизацией инженерной начинки теплицы. Здесь появились системы зашторивания, досветки и капельного полива. Но ключевое новшество — гибридное освещение с упором на LED-светильники. Оно должно снизить затраты на электроэнергию и одновременно поднять эффективность выращивания.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ольга Стаферова ]

Раменское направление — заметная точка на карте отечественного розоводства. Местное предприятие примерно вдвое крупнее аналогичного в Дмитрове. Операционный директор подразделения Виктор Садовский отмечает: российские производители пока занимают лишь около четверти рынка роз. Отсюда и серьезный потенциал для дальнейшего роста.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ольга Стаферова ]

В планах — вернуть в оборот часть неиспользуемых тепличных площадей. Параллельно рассматривается идея создать в Раменском собственный логистический центр. Сейчас продукцию возят на сортировку в Дмитров, но с ростом объемов это становится все менее выгодно.

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