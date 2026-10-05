В Подмосковье в преддверии зимы проведут смотр техники водоканалов

В Подмосковье приступили к комиссионному обследованию аварийных бригад и спецтехники в муниципалитетах в преддверии зимы, комиссия в составе представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Управления технического надзора капитального ремонта региона, ресурсоснабжающих организаций проведет серию выездов для проверки укомплектованности дежурных аварийных бригад, обследования коммунальной техники и дизель-генераторных установок. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что техника влияет на обильность и скорость работы бригад. РСО уже получили 350 машин, в этом году поставим еще порядка 100. В ходе подготовке к зиме министерство проверяет укомплектованность и подготовку аварийных бригад, алгоритм работы диспетчерской службы, механизм информирования граждан За счет всего комплекса мер скорость устранения внештатных ситуаций снизилась в два раза.

Эксперты проверяют наличие документации, укомплектованность складов запасных частей и материалов, работоспособность шасси спецтехники и ее оборудования, комплектность оборудования и инструментов, наличие контракта на поставку топлива. Проверки уже прошли в Королеве, Мытищах, Подольске, Бронницах, Котельниках, Жуковском, Красногорске, Воскресенске, Лыткарино, Электростали и других. Всего до конца октября проверят 430 аварийных бригад и свыше 1,5 тыс. единиц спецтехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.