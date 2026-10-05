Семечко, влага и темнота: у жительницы Подмосковья в кухонной раковине пророс огурец

Жительница Дубны сделала неожиданное открытие прямо у себя на кухне. В узле перелива раковины она обнаружила живой зеленый росток огурца — там, где меньше всего ожидаешь увидеть растение, сообщил REGIONS.

«Сказать, что я сейчас удивилась — это ничего не сказать! Стою, мою посуду, смотрю, из запасного слива в раковине что-то торчит. Только посмотрите, что я оттуда достала. Что с ним делать-то теперь? Как вам такое, опытные огородники?» — пишет автор поста.

Фотографии и рассказ о находке женщина выложила в местных городских сообществах, попросив у соседей совета. Подписчики отреагировали спокойно: по их мнению, ничего сверхъестественного не произошло. Вероятнее всего, при мытье овощей или фруктов семечко случайно угодило в слив. В условиях постоянной влажности и отсутствия света оно и проросло.

«Конечно, посадить его можно, и это даже забавно. Если корешок не поврежден, когда вы его доставали, шансы на выживание есть. Но нужно понимать два момента. Во-первых, скорее всего, это семечко из магазинного огурца, а значит, это партенокарпический гибрид. Они как раз отлично растут дома на подоконнике без опыления. Во-вторых, ему нужен легкий грунт, тепло и много света», — говорит Тамара.

Но у хозяйки остался вопрос посерьезнее: имеет ли смысл пытаться вырастить из «кухонного найденыша» полноценный овощ? С этим она и обратилась за разъяснением.

Опытная дачница Тамара Рущенко в беседе с REGIONS дала свой ответ. По ее словам, шансы у роста есть — но только если обеспечить ему правильный уход. Рущенко посоветовала посадить росток в небольшой стаканчик с землей, накрыть пленкой, чтобы создать парниковый эффект, и поставить на солнечное окно.

«Урожай, возможно, и не будет рекордным, но как домашний эксперимент — вполне жизнеспособно. Главное — не залить его холодной водой из-под крана, а использовать отстоянную», — резюмировала дачница.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья вырастила авокадо и манго из косточек.