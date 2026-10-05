Более 44 тыс. семей прошли обучение в школах будущих родителей в Подмосковье

С начала 2026 года обучение в школах будущих родителей в Подмосковье прошли более 44 тыс. семей, они работают на базе родовспомогательных учреждений региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В регионе работают школы для будущих родителей, что позволяет каждой семье пройти полноценную подготовку к рождению ребёнка и избежать лишних переживаний», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что программа охватывает все ключевые этапы — от дородового периода до первых месяцев жизни ребенка. Пары могут пройти обучение бесплатно, его проводят врачи-неонатологи, акушеры-гинекологи, перинатальные психологи, а также консультанты по грудному вскармливанию.

Ознакомиться с расписанием занятий школ будущих родителей можно на сайтах медицинских организаций, а также в их социальных сетях. Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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