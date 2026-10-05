Бетонные блоки и нож: как спор из-за дороги расколол поселок в Ростовской области

Скандал из-за дороги в поселке «Южный» в хуторе Камышеваха Аксайского района обернулся серьезными разборками с ножом. Собственник дороги оставил на ней свою машину, и люди не могли проехать домой, сообщила rostovgazeta.ru. Жители прислали в редакцию издания видео о том, как все происходило.

По данным издания, жители поселка «Южный» в хуторе Камышеваха Аксайского района Ростовской области остались без единственной асфальтированной дороги к их домам. Участок с дорогой оказался в частных руках, и на днях собственник перегородил его бетонными блоками. Конфликт усилился.

Как рассказали собеседники RostovGazeta, пожилой житель возвращался на «Газели» домой — в поселок, когда посреди дороги оказался автомобиль собственника участка.

«Обочина была мокрая — прошел же дождь. Пожилой мужчина попытался на газели объехать перегородившую проезд белую машину, а там же валяются куски демонтированного асфальта! Газель повело. А перегородивший дорогу собственник достал нож и стал на него бросаться», — объясняют жители поселка.

По информации издания, оставшись без единственной асфальтированной дороги, люди не понимают, что делать дальше. По сути, они лишились благоустроенного подъездного пути к своим домам. Жители уверены, что даже статус публичного сервитута, как это было на Тракторной в Ростове, не поможет вернуть дорогу в общее пользование.

«Публичный сервитут легко снять. Эту тему мы изучали в течение года. У нас было множество консультаций с юристами по земельным вопросам, по правовым аспектам. Здесь участок в статусе ИЖС [индивидуального жилищного строительства — прим. редакции RostovGazeta]. У собственников участка с дорогой все документы в порядке. Поэтому никакой сервитут установить не получится», — сокрушаются собеседники.

Собеседники издания рассказали, что им непонятно, как теперь детей возить в школу, малышей в детский сад. Семьи без детей также не понимают, как им выбираться из собственных домов.

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