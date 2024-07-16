Спрос на посуточную аренду квартир в регионах СКФО увеличился в июне в 3,4 раза

В КЧР, Дагестане и на Ставрополье невозможно снять жилье на время отпуска из-за большого количества желающих, сообщает newstracker.ru .

Информацией с редакцией поделились в «Авито». В июне увеличился спрос на жилье:

на квартиры — в 3,4 раза;

на загородные дома — в 17 раз.

Предложения на рынке также увеличились, но незначительно. Тенденция была зафиксирована на протяжении прошлого года. Например, в Ставрополе количество предложений недвижимости увеличилось на 51%, а рост желающих снять жилье — на 183%.

Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин уверен, что Северный Кавказ привлекает туристов. Местным властям важно развивать регион, строить гостиницы и базы отдыха.

«В июне 2024 года на Авито более 1200 раз бронировали посуточное жилье в Северо-Кавказском федеральном округе. Это в 3,6 раза больше, чем год назад», — заявил Артем Кромочкин.

Эксперт уверен, что регион нуждается в увеличении количества мест размещения. Спрос на загородные места отдыха вырос в Дагестане на 1,1 тысячи процентов, в Северной Осетии — на 6200, в КБР — на 2342, в Ставропольском крае — на 1651, в КЧР — на 3363.

Ранее мы сообщали, что жители Оренбургской области считают отдых в Башкирии недорогим.