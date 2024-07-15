Жители Оренбургской области считают отдых в Башкирии недорогим

Наталья из Оренбурга рассказала, что ездила с близкими людьми на базу отдыха в Башкирии. Номер, в котором разместились восемь человек, стоил 16 тысяч рублей в будние дни. В выходные к стоимости добавляли еще 2 тысячи рублей за каждые сутки. Душа в номерах нет. Можно пользоваться тем, который установлен для всех отдыхающих на улице. На территории есть сап-доски, бананы, гидроциклы и плюшки. Дети катаются на велосипедах.

На территории базы отдыха также есть столовая, но цены в ней показались Натальи дорогими. При желании можно воспользоваться мангалами, но необходимо иметь свои шампура и другие аксессуары. Много развлечений предусмотрено для детей. Так, по всей территории базы расположены качели.

«Вода в Нугушском водохранилище чистая, без водорослей. Можно спокойно плавать», — рассказала собеседница 56орб.

Рядом расположена козья ферма. Пройти к ней можно по подвесному мосту, что уже стало для отдыхающих приключением. Предложено продегустировать натуральную продукцию и понаблюдать, как живут козы. Для поклонников активного отдыха рядом находится экотропа. В вечернее время, но не каждый день, для отдыхающих базы организовывают дискотеку.

Предусмотрен вариант отдыха без ночевки. Для таких отдыхающих расположены беседки. Размещать туристические палатки запрещено.

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