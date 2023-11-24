Спрос на строительство бункеров увеличился в Ростовской области: цены вырастут

В Ростовской области зафиксирован высокий спрос на строительство бункеров, что повлияет на повышение стоимости предоставляемых услуг, сообщает rostovgazeta.ru .

Жители Ростовской области обеспокоены тем, что звуки работы ПВО раздаются все чаще и чаще. Владельцы частных домов или дач, у которых есть место на участке, приглашают мастеров для строительства подземного бункера.

Специалист по строительству бункеров в Ростове-на-Дону Леонид Синельников отметил особенное увеличение спроса к концу 2023 года.

«Если сравнивать с началом года, то желающих, как минимум, на треть больше. Нам заказчики говорят, что их беспокоит участившаяся работа ПВО в области», — поясняет собеседник RostovGazeta.

Высокий спрос влияет на рост цены за услуги рабочих. Леонид Синельников рассказывает, из каких этапов состоит строительство бункера. Сначала необходимо выкопать углубление. Вручную при помощи лопаты справиться с задачей нереально.

У бригады есть специализированная техника, которую необходимо, во-первых, изначально приобрести. Во-вторых, периодически приходится оплачивать ее ремонт. Этот фактор также влияет на рост стоимости услуги строительства бункера.

В среднем цены выросли примерно на 10%, отметил эксперт. Леонид Синельников также рассказал, что в последнее время клиентами часто становятся жители Московской и Ленинградской областей.

Эксперты считают, что Ростовская область будет еще не раз поражена беспилотниками ВСУ. Таким образом Украина демонстрирует западным партнерам, что в зоне СВО есть успехи. Информация появляется в СМИ и привлекает внимание мировой общественности.