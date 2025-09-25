Средний чек 2 млн руб.: какие выгодные предложения на рынке недвижимости прогнозируют эксперты

Ипотечный брокер Илья Примакин рассказал, что спрос на недвижимость зависит от обстановки в стране. Как только меняется ключевая ставка, рынок наблюдает снижение или повышение интереса к приобретению жилья. Значение имеют и различные государственные программы. Как следствие, рынок динамичен. Россияне, в частности тюменцы, активно пользуются ипотекой.

«Мы видим резкие провалы и столь же резкие подъемы», — рассказал эксперт Примакин.

Эксперт отметил, что ситуация на рынке жилья во многом будет зависеть от роста населения и среднестатистических доходов. Аналитик сферы недвижимости Рустам Разетдинов высказал мнение, что многие покупатели делают паузу в поисках недвижимости. По его мнению, сейчас ситуация на рыке недвижимости зависит в первую очередь от девелоперов. Специалистам стоит предлагать скидки и акции, чтобы повысить спрос.

«Снижение пока не обвальное, но оно показывает, что рынок перестал безусловно расти», — отметил аналитик Разетдинов.

Аналитик Разетдинов считает, что осенью граждан ожидают выгодные предложения. Особенно ситуация улучшится на рынке вторичной недвижимости. В продолжение темы, глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал, что средний чек по ипотеке на вторичке в регионах России составил около 2 млн руб. Эксперт отметил, что статистические данные не учитывают стоимость квартир в Москве и Санкт-Петербурге. На долю банка приходится более 70% сделок. Аналитик уверен, что в сегменте вторичного и загородного жилья в скором времени произойдет рост предложений.

«Вторичный рынок постепенно „просыпается“ после полутора лет затишья. С начала года доля ипотечных сделок там выросла с 18% до 35%, к концу года может достигнуть 43–45%. Это означает, что у вторички появляются новые конкурентные преимущества. Мы наблюдаем интересную ситуацию: ценовая разница между новостройками и вторичкой в среднем 37%. Но если учитывать год аренды и ремонт в новой квартире, то реальный разрыв превышает 50%. Для многих покупателей это становится решающим фактором», — отмечает Хусаинов.

Ранее сообщалось, что цены на новостройки ближнего Подмосковья выросли на 6,9% за год.