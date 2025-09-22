Цены на новостройки ближнего Подмосковья выросли на 6,9% за год

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках ближнего Подмосковья за год выросла на 6,9%, достигнув 210,1 тысячи рублей. Наибольший рост цен зафиксирован в Дзержинском, Домодедове и Подольске.

Согласно исследованию портала «Мир квартир» для РИА Недвижимости, рынок новостроек в 17 городах-спутниках Москвы продолжает демонстрировать рост цен, хотя и более умеренный по сравнению с прошлым годом. Гендиректор портала Павел Луценко связывает это с завершением действия широкой программы льготной ипотеки, которая ранее мощно стимулировала спрос.

При этом ближнее Подмосковье остается одним из самых востребованных рынков, привлекающим как местных жителей, так и москвичей, ищущих более доступное жилье, чем в столице, а также иногородних покупателей.

Единственным городом, где цены немного снизились (-0,6%), стали Мытищи. Максимальный рост цен отмечен в Дзержинском (+30,9%), Домодедове (+18,1%) и Подольске (+11,7%). Наименьший прирост зафиксирован в Видном, Одинцове и Королеве.

Тройку самых дорогих городов возглавили Красногорск (254,7 тыс. руб./кв. м), Реутов (251,5 тыс. руб.) и Химки (243,3 тыс. руб.). Наиболее доступное жилье представлено в Лыткарине (155,5 тыс. руб.), Щелкове (162 тыс. руб.) и Лобне (169,7 тыс. руб.).

