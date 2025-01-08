Автор материала немецкой газеты Haldelsbatt обратил внимание, что в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский не комментируют информацию об освобождении ВС РФ города Курахово.

Автор отметил, что президент Украины уделяет приоритетное внимание ситуации на курском направлении. В частности, он сообщает о потерях Армии России. Автор отметил, что предоставленные данные Зеленским невозможно считать официальными без подтверждениях их российской стороной.

Украинский лидер заверяет население, что операция ВСУ в Курской области позволяет Киеву сдерживать наступление российских военнослужащих в Донецкой Народной Республике. Автор обращает внимание, что президент ни разу не упомянул в своем обращении о Курахово. Однако Минобороны РФ сообщило об освобождении данного населенного пункта.

«Зеленский ни словом не упомянул о ситуации с Курахове», — говорится в материале немецкой газеты Haldelsbatt.

В материале указано, что украинский Генштаб сообщил о дальнейших боях в районе Курахово. Автор обратил внимание, что перечисленные населенные пункты расположены западнее самого Курахово. Он отметил, что эксперты предрекали более быструю потерю города для Украины. В результате бои шли на протяжении примерно двух месяцев.

«На данный момент до сих пор неясно, где украинские вооруженные силы построили следующую линию обороны», — отметил автор материала.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ вывез на мотоцикле 12 раненных в боях за Курахово.