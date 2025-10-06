Срочники могут принимать участие в боевых действиях в прифронтовых регионах РФ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, в каких случаях солдаты срочной службы могут принять участие в боевых действиях, сообщило интернет-издание «Абзац».

Парламентарий рассказал, что срочников не привлекают для выполнения боевых задач специальной военной операции. Граждане вправе заключить с Минобороны РФ контракт. В таком случае они будут направлены в зону СВО. Однако есть ситуации-исключения, когда может понадобиться помощь солдат срочной службы.

По словам парламентария, на основании Устава ВС РФ и с учетом процедуры проведения присяги солдат могут привлечь для защиты государственной границы. Например, если вооруженный противник совершит неожиданный прорыв на территорию приграничных регионов России.

«То есть только в случае возникновения внезапного прорыва противника на нашу территорию», — пояснил Колесник.

Напомним, что отправка первых срочников в ряды российских войск в 2025 году начнется 15 октября. С 1 октября по указу президента РФ об осеннем призыве призовут 135 тыс. срочников. Некоторые граждане могут пройти службу после окончания вуза или решения других семейных проблем при условии предоставления справок и документов.

