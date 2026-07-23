Погода приготовила разворот: чего ждать жителям столичного региона в выходные

После нескольких жарких и душных дней жителей Москвы и Подмосковья ждут более комфортные выходные. Как рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, сильной жары не ожидается, однако совсем без дождей не обойдется.

В пятницу, 24 июля, ночью осадков практически не будет. В Москве температура составит +12…+14 градусов, по области — от +9 до +14. Днем воздух прогреется до +23…+25 градусов в столице и до +25 градусов в Подмосковье. Местами возможны кратковременные дожди, ветер северной четверти усилится до 4–9 м/с.

«Температурный фон станет более умеренным. Осадки будут носить локальный характер и не испортят погоду на весь день», — отметил Александр Ильин.

В субботу сохранится переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем также возможны кратковременные осадки. Температура ночью составит +11…+16 градусов по области, днем — от +21 до +26 градусов. В Москве ожидается около +22…+24 градусов.

Воскресенье обещает стать самым приятным днем уикенда. Ночью преимущественно без осадков, днем возможны лишь локальные кратковременные дожди. Воздух прогреется до +24…+26 градусов в Москве и до +26 градусов в Подмосковье.

По словам синоптика, начало следующей недели также пройдет без экстремальной жары. В понедельник температура понизится до +19…+24 градусов, пройдут кратковременные дожди, а уже во вторник вновь станет немного теплее — до +21…+26 градусов при небольших осадках. Такой характер погоды, по словам Ильина, больше соответствует комфортному летнему режиму без опасных температурных аномалий.

После купания взрослым и детям желательно как можно быстрее переодеться в сухую одежду. Долгое нахождение в мокром купальнике или плавках может привести к раздражению кожи, опрелостям и воспалению волосяных фолликулов, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва.