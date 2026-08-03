Министерство ЖКХ Подмосковья провело личный прием жителей

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области провело личный прием граждан. Во встрече приняли участие более 20 человек из разных округов Подмосковья.

Жителей волновали вопросы, связанные с состоянием объектов водоснабжения и водоотведения и капремонтом жилых домов.

К примеру, жительницу Павловского Посада интересовал вопрос подачи водоснабжения в частном секторе в Пушкинском переулке. Централизованное водоснабжение здесь организовано через сеть, которая была построена в 1980 году силами собственников домов. В 1987-м линию передали на обслуживание РСО, однако она не была поставлена на кадастровый учет. Мособлводоканалу дали поручение проверить объект на предмет возможной незаконной врезки и поставить сеть на кадастровый учет.

Жительница Люберец уточнила сроки капремонта фасада МКД на улице Электрификации. Министерство рассмотрит возможность включения технического обследования объекта в краткосрочный план на 2026–2028 годы. В качестве быстрых мер УО отремонтирует межпанельные швы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе капитально отремонтируют более 2 тыс. многоквартирных домов.