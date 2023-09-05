Срок за спасение племянника: Житель Ставропольского края задержан за взяточничество

Житель Ставропольского края просил начальника угрозыска остановить розыскные меры по поиску племянника, которого обвиняют в наркопреступлении. Мужчину задержали и заключили под стражу до выяснения всех обстоятельств дела, сообщает newstracker.ru .

Подозреваемый пришел в местный отдел МВД, где хотел передать начальнику угрозыска 300 тысяч рублей. Взамен он просил, чтобы с племянника сняли все подозрения в преступлении, связанном с наркотическими средствами. Также он требовал, чтобы молодого человека перестали разыскивать.

В итоге мужчину задержали. Переданные деньги изъяты и теперь выступают в роли вещественного доказательства. Мужчину заключили под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства его вины. Возбуждено уголовное дело.

В начале сентября в регионе за взятку были привлечены сотрудники ДПС. В Кисловодске они остановили мужчину, который управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Водитель дал инспекторам денег. О какой сумме идет речь, не уточняется. Заведено уголовное дело. Все фигуранты будут привлечены к ответственности.