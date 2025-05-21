Сроки сдачи объекта передвинули: строительная готовность омской школы составила 0%

В департаменте строительства пояснили, почему две омские школы не будут отремонтированы в ранее заявленный срок, сообщил gorod55.ru.

В департаменте проинформировали, что строительная готовность школы № 71 в Московке-2 составляет 1%, а в школе № 91 на 24-й Северной — 0%. Изначально предполагалось, что ремонтные работы будут завершены до 15 июля. В настоящее время сроки изменены.

«Планируется перенос срока окончания выполнения работ по капитальному ремонту зданий № 71 и № 91 на 2026 год», — пояснили Городу55 в департаменте строительства.

В департаменте отметили, что здания школ находятся в аварийном состоянии. Специалистам предстоит разрабатывать сложные технические решения. Для восстановления помещений необходимо выполнить большой объем работ.

По информации издания, ремонтные работы в 14-ти школах города начали проводить в 2024 году. Учебные учреждения № 71 и № 91 входили в список объектов, которые планировали отремонтировать до 15 июля 2025 года. Работы проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» регионального проекта «Все лучшее — детям». Подрядчики были определены в конце 2023 года. Общая сумма контрактов составила 2,5 млрд руб. Строительная готовность остальных школ на данный период составляет 60-70%.

По данным издания, один из подрядчиков школы, которую не успели отремонтировать, ранее фигурировал в скандальном деле. Предполагалось, что к работам были привлечены мигранты.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Московской области в рамках госпрограммы откроют 17 школ и 10 детских садов.