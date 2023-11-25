США находится под угрозой нападения «суперсвиней»

Северная часть Соединенных Штатов снова находится под угрозой нашествия «суперсвиней» из Канады. Об этом сообщило издание AP .

Как сообщают журналисты, популяция «суперсвиней» в Канаде продолжает расти, а искоренять их по-прежнему трудно. Эти факторы грозят тем, что свиньи доберутся до северной части США, и некоторые штаты уже готовятся к этому.

Согласно информации AP, «суперсвиньи» уже доставляют большие проблемы трем канадским штатам. Кабаны хорошо выживают и быстро размножаются, что вызывает проблемы с их искоренением.

Профессор Университета Саскачевана Райан Брук заявил, что данный вид является инвазивным на Земле. Он выразил опасение, что распространение суперскота спровоцирует глобальную экологическую катастрофу.