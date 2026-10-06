Хочется спать и есть больше обычного: когда это признак серьезной болезни

Осенью многие замечают, что стали чаще хотеть спать, а привычные порции еды перестали насыщать. Само по себе кратковременное изменение аппетита и режима сна не обязательно говорит о заболевании: на состояние влияют сокращение светового дня, нагрузка и изменение распорядка. Но если сонливость и постоянный голод сохраняются неделями и сопровождаются другими симптомами, стоит обратить на это внимание. Когда изменения могут быть поводом обратиться к врачу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Александра Шепелева.

«Если человек несколько дней стал больше спать или есть, это еще не повод искать у себя заболевание. Иногда организму действительно требуется больше отдыха после нагрузки, недосыпа или периода стресса. Настораживает другая ситуация — когда привычный режим сохраняется, а сонливость и аппетит заметно меняются и продолжают беспокоить человека несколько недель», — объяснила специалист.

По словам диетолога, постоянный голод в сочетании с выраженной слабостью может быть связан с тем, что рацион стал слишком бедным или несбалансированным. Например, если в нем мало белка, клетчатки и сложных углеводов, насыщение будет быстро проходить. В таком случае стоит сначала пересмотреть питание и режим сна, а не пытаться подавлять аппетит.

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«Если вместе с повышенным аппетитом появляются сильная жажда, частое мочеиспускание, необъяснимое изменение веса, дрожь, сердцебиение или выраженная слабость, уже не стоит списывать все на сезон. Такие симптомы могут встречаться при разных нарушениях обмена веществ и требуют медицинской оценки», — отметила Шепелева.

Отдельного внимания требует сонливость, которая не проходит даже после полноценного ночного отдыха. Причиной могут быть не только питание и нехватка сна, но и анемия, нарушения работы щитовидной железы, дефицит некоторых веществ, проблемы с качеством сна и другие состояния. При этом, по словам врача, не стоит самостоятельно принимать железо или другие добавки только из-за усталости.

«Самое разумное — посмотреть на ситуацию комплексно. Если человек спит семь-восемь часов, нормально питается, но постоянно чувствует себя разбитым и одновременно замечает изменения аппетита или веса, лучше обратиться к терапевту», — заключила диетолог.

По ее словам, врач сможет оценить симптомы и при необходимости назначить обследование. Но самому себе ставить диагнозы точно нельзя.