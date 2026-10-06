В Городском округе Пушкинский лучшим учителям вручили специальные награды

Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» с нагрудным знаком было присуждено семерым педагогам: Елене Александровне Антоновой из комплекса №5, Ирине Сергеевне Абмашкиной и Ирине Васильевне Бояриновой из образовательного центра №2 в Ивантеевке, Елене Петровне Коноваловой из комплекса №1, Татьяне Васильевне Котельниковой из центра №7, Ирине Васильевне Крашенинниковой из комплекса №8 и Ольге Андреевне Шаповаловой, директору комплекса №11.



Среди награжденных — Анна Вячеславовна Ахременко из комплекса №1 и Людмила Алексеевна Ермакова из комплекса №5, которым вручили нагрудные знаки «За верность профессии» Министерства просвещения РФ. Также Светлана Валерьевна Шершнева, директор образовательного комплекса №5, получила награду «Отличник просвещения Российской Федерации».



Сегодня в образовательных учреждениях округа работают 5 тысяч сотрудников, которые обучают более 52 тысяч детей. За последние пять лет в муниципалитете были отремонтированы девять школ и построены три новые.



Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов отметил особую роль педагогов в жизни множества детей, ведь учителя открывают дверь в тот мир, который ждет подрастающее поколение